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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Acemi Birliği yapılacağı ifade edilen Çeşmeören Köyü okuluna giderek, açıklamalarda bulundu.

CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile Çeşmeören Köyü’ne giden Milletvekili Mehmet Tahtasız, burada yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’nı eleştirerek, “Çorum’da iktidar partisinin milletvekilleri ve belediye başkanlarına sesleniyorum. Eğer Çorum yatırım alamadıysa sizin yüzünüzden alamadı” dedi.

Cumhur İttifakı tarafından verilen sözlere Çorumlular’ın inanmadığını ifade eden Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“2018 yılında ‘söz, müjde, burayı acemi birliği yapacağız’ dedikleri Çeşme Ören Köyü okulunun önündeyiz. İki gün önce Çorum’da yine bir yalan rüzgarı esti. Acemi Birliği Çorum’a gelecek denildi. Biz buradan AKP Milletvekilleri ve Cumhur İttifakı bileşenlerine şunu soruyoruz. Sizin hangi sözünüze Çorum halkı inanacak? 2018’de seçimlerden önce söz verdiniz yok. 2019’da yok. 2020 oldu yok. 2021, 2022 yok. Ve yıl oldu 2023 yine yok. İki gün önce yapmış oldukları toplantıda Çeşmeören Köyü’nde acemi birliği kurulacak, araştırmalar devam ediyor dediler. Siz beş yıldır bu okulun ve bölgenin fiziki şartlarını araştırmadınız da beş yıldır ne yaptınız? Çorum halkını kandırmayın. Çorum halkı artık sizin yalanlarınıza inanmıyor. Burası acemi birliği yapılacaksa ne zaman yapılacak? Net bir tarih verin.”

‘VERİLEN SÖZLERİ TEKRAR TEKRAR HATIRLATACAĞIM’

Cumhurbaşkanın daha önce Yozgat’a geldiğini ve Yozgatlılar’a havaalanı, hızlı tren ve acemi birliği sözü verdiğini hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Ve Yozgat’a bunların hepsi yapıldı. Çorum neden anasının ak sütü gibi helal olan projeleri, devlet yatırımlarını alamıyor? Bu yoksa AK Parti milletvekillerinin, belediye başkanının AK Parti İl başkanının yani AK Parti’nin beceriksizliği mi? Çorum’da iktidar partisinin milletvekilleri ve belediye başkanlarına sesleniyorum. Eğer Çorum yatırım alamadıysa sizin yüzünüzden alamadı. Çorum’un dört milletvekili var. Meclis’te hepsini ziyaret ettim. Çorum için birlikte çalışalım dedim. Sizden rica ediyorum. Çorum’u üvey evlat olmaktan kurtaralım. Çorum’un hak ettiği yatırımları alması için birlikte çalışalım. Birlikten güç doğar. Güç zehirlenmesine kapılmayın. Çorum’u yalan rüzgarlarınızla oyalamayın. Bundan sonra her hafta önceki yıllarda vermiş olduğunuz bütün sözleri sizlere tekrar tekrar hatırlatacağım” diye konuştu.