Türkiye genelinde e-ticaret harcamalarının öne çıktığı iller arasında Çorum da yer aldı. Hepsiburada’nın 2025 yılı boyunca platformunda gerçekleşen milyonlarca siparişi analiz ederek yayımladığı verilere göre, satış hacmi bakımından Çorum, Kocaeli ve Bursa ile birlikte en fazla alışveriş yapılan iller arasında gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde kullanıcıların alışveriş tercihlerinde teknoloji, giyim ve küçük ev aletleri kategorileri öne çıktı. Teknoloji kategorisinde cep telefonu, tablet ve oyun konsolu en çok ilgi gören ürünler olurken; küçük ev aletlerinde robot süpürge, espresso makinesi ve yılın dikkat çeken ürünü halı yıkama makineleri kullanıcılar tarafından yoğun şekilde tercih edildi.

Giyim kategorisinde blazer ceket, gömlek ve çorap en çok sipariş edilen ürünler arasında yer alırken, kozmetik alışverişlerinde ise nemlendirici krem, maskara ve güneş kremi öne çıktı.

Platform üzerindeki arama davranışları incelendiğinde, marka bazında Stanley, Apple, Dyson, Fissler, Lego ve adidas en çok aranan markalar oldu. Ürün bazında ise klima, tablet, cep telefonu, robot süpürge, televizyon ve erkek spor ayakkabı kullanıcıların en fazla aradığı ürünler arasında yer aldı. Verilen siparişlerin yüzde 82’sinin iş ortakları tarafından karşılandığı bildirildi.

Kasım ayı zirvede

Hepsiburada verilerine göre, platform üzerinden en fazla alışveriş yapılan ay kasım oldu. Bu ayı ekim ve eylül takip etti. Yıl genelinde kullanıcılar alışverişlerini en yoğun olarak 20.00–23.00 saatleri arasında gerçekleştirdi. Yılın en çok sipariş verilen günü 11 Kasım olurken, haftalık ortalamada pazartesi günü öne çıktı. 2025 yılının ilk siparişi ise İstanbul’dan verilen bir kadın cüzdanı oldu.

En fazla alışveriş yapan iller sıralamasında üç büyük ilin ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya yer alırken, satış hacmi bakımından Çorum’un ilk sıralarda bulunması dikkat çekti.

Premium üyeler alışverişin büyük bölümünü oluşturdu

Hepsiburada Premium üyeleri, 2025 yılında verilen tüm siparişlerin yüzde 70’ini oluşturdu. Diğer kullanıcılara kıyasla yüzde 68 daha sık alışveriş yapan Premium üyelerin, yıl boyunca toplam 4 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladığı açıklandı. Bu üyelerin en çok tercih ettiği kategoriler ise sağlık ve güzellik, giyim ve temel tüketim oldu.

120 milyon kargo teslim edildi

Hepsiburada’nın lojistik markası HepsiJET, yıl boyunca yaklaşık 120 milyon kargoyu alıcılarına ulaştırdı. Bir günde en fazla 735 bin sipariş teslim edilirken, yılın en hızlı teslimatı 39 dakikada gerçekleştirildi.