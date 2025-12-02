Vatandaşların daha sağlıklı beslenmesini teşvik etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” kapsamında Çorum ili pilot il olarak seçildi. Kampanya çerçevesinde hem üretimin hem de tüketimin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet Güngör, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ve Gıda ve Yem Şube Müdürü Alaattin Bal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette kampanyanın tanıtımı yapılarak yürütülecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yetkililer daha sonra kampanyaya destek verecek fırın işletmelerini ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi, işletme sahiplerinin görüş ve önerilerini dinledi.

TAM TAHILIN GÜCÜ BİLİMLE DESTEKLENİYOR

Bilimsel çalışmalara göre tam tahıl tüketiminin önemli sağlık faydaları bulunuyor. Araştırmalar, tam tahıl tüketen bireylerde kalp hastalığı riskinin %25–36, Tip-2 diyabet riskinin %21–27, sindirim sistemi kanserlerinin %21–43, obezite riskinin ise %47 oranında azaldığını ortaya koyuyor.

Yetkililer, Çorum halkının sağlıklı beslenme alışkanlıklarını güçlendirmek adına tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ HATIRLATILDI

Ayrıca 02.04.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” konulu genelgede tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılmasının kamu kurumlarının ortak sorumluluğu olduğu vurgulanmıştı. Genelgede, ekmek israfının önlenmesi bilincinin toplumda bir yaşam biçimi hâline getirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

HEDEF: SAĞLIKTA İYİLEŞME, İSRAFTA AZALMA

Pilot il uygulamasıyla birlikte hem vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hem de uzun vadede sağlık harcamalarının azaltılması hedefleniyor. Yetkililer, kampanyanın başarıya ulaşması için tüm paydaşların desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek Çorum halkını bu sağlıklı dönüşüme katkı sağlamaya davet etti.