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Samsun'un Kavak ilçesi ile Amasya'nın Merzifon ilçesi arasında sık sık kazaların yaşandığı Ankara-Samsun karayolu Boğaziçi Viyadüğü'ndeki çalışmaların 2024 yılında bitmesi hedefleniyor.

Samsun’un Kavak ilçesi ile Amasya’nın Merzifon ilçesi arasında bulunan karayolunda geçmiş yıllarda farklı noktalarda stabilite problemleri meydana geldi.

Stabilite problemlerine bağlı olarak meydana gelen oturmaların giderek artması sebebiyle trafik güvenliği tehlike arz etmeye başladı.

Kavak-Merzifon-Çorum Devlet Yolu, Kavak-Merzifon arası stabilite problemli alanların ıslahına yönelik geoteknik projeler hazırlandı. Bu kesimdeki stabilite problemlerin acilen çözülmesi için Kavak-Merzifon-Çorum Devlet Yolu Havza-Kayadüzü arası ve Toptepe bölgesinde "Stabilite Problemli Alanları Islahı ve Heyelanlı Kesimlerin Onarımı Yapım İşine" 26 Temmuz 2022 tarihinde yer teslimi yapılarak başlandı. Proje Ankara-Samsun karayolunda Havza ilçesinin girişinde başlayarak, Merzifon ilçesinin yaklaşık 12 kilometre doğusunda yer alan Kayadüzü yerleşimine kadar devam ediyor. Proje güzergahındaki diğer kesim ise Kavak ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre mesafede yer alan Toptepe mevkisi. Proje yaklaşık 8,77 kilometre uzunluğunda bir kesimi kapsıyor.



Tamamlanan alanlar

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre projenin Havza-Kayadüzü arasındaki bölümünün toplam uzunluğu 8,6 kilometrelik bir alanı kapsıyor. 2022 yılı sonu itibarıyla 2,5 kilometrelik kısım bölünmüş yol-bitümlü sıcak karışım seviyesinde tamamlandı. 2023 yılında da bugüne kadar yolun 2,8 kilometrelik kısmı tek yol-bitümlü sıcak karışım seviyesinde tamamladı. Diğer kesimlerde ise halen yapım çalışmaları devam ediyor. 2023 yılı sonu itibarıyla yolun kalan 6,1 kilometrelik kesimi, bölünmüş yol-bitümlü sıcak karışım seviyesinde tamamlanacak. 2024 yılında yolun tamamının asfaltın en üst tabakası olan aşınma imalatının yapılması, ayrıca Toptepe mevkisinde 170 metrelik kesimde heyelanlı kesimin onarılması hedefleniyor.