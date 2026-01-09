Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesinin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 2025 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Destek Programı kapsamında sunduğu “Çorum Merkez 2.OSB İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve İmar Planı Hazırlanması” projesiyle Çorum sanayisi için önemli bir adım atıldı.

2025 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Destek Programı kapsamında desteklenen projenin imza töreni, 9 Ocak 2026 tarihinde Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sözleşme; Çorum Valisi ve Çorum Merkez 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Çalgan, Çorum Merkez 2. OSB Müdürü Ahmet Bozdemir ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Vali Çalgan; "Proje kapsamında, Çorum Merkez 2. OSB’nin imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları ile imar planı hazırlık süreci yürütülecektir. Böylece bölgenin planlı, güvenli ve yatırımcı dostu bir sanayi altyapısına kavuşması sağlanacaktır. Çalışmalar tamamlandığında, özellikle yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı yatırımlar için güçlü bir altyapı oluşturulacaktır. Sağlanan bu destekle birlikte Çorum’un, Ankara–Çorum–Samsun aksında gelişmekte olan sanayi koridoru içerisinde stratejik bir üretim ve yatırım merkezi olarak konumu daha da güçlendirilecektir. Bu vesileyle projenin ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı