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Sosyal medyada gündeme oturan sinirli iller anketinin sonuçlarına göre Türkiye'nin en sinirli ili Sivas olurken, Çorum listede yer almadı.

İnternet üzerinden yapılan bir ankete göre Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu.

22 bin kişinin katıldığı ankette kullanıcılara 15 farklı soru soruldu. Bu soruların neticesinde Türkiye'nin en sinirli illeri ortaya çıktı.

Yapılan ankete göre, büyükşehirlerde yaşayan kişilerin küçük şehirlerde yaşayanlara göre daha sinirli olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin en sinirli illeri

Sivas: %64

Samsun: %60

Eskişehir: %56

Hatay: %53

Ankara: %52

Aydın: %50

Çanakkale: %43

Balıkesir: %30

İzmir: %29