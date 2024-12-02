Tunus’ta Arap Çimento ve İnşaat Malzemeleri Birliği (AUCBM) ile Tunus hükümeti ortaklaşa fuar düzenlendi. Fuarda Türkiye’yi temsilen katılan global ölçekli 6 firma arasında Çorum Teknik Çelik Döküm de yer aldı.

Çok sayıda firmaları bir araya getiren fuara Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Sanayi, Maden ve Enerji Bakanı Fatma Thabet Chiboub ile Ticaret Bakanlığı Müşaviri Seda Yüceer de katıldı.

6 BÜYÜK TÜRK FİRMA KATILDI

Alfer, Partner Teknik, Çorum Teknik Çelik Döküm ve Polisan Yapı Kimyasal gibi global ölçekli Türk firmaların katıldığı fuarda firmalara Çorum Teknik Çelik Döküm sahibi Veli Hoşgör mihmandarlık yaptı.

ÇORUM SANAYİSİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ın firma sahipleri ile yemekte bir araya geldiğini aktaran Veli Hoşgör, Demircan’a Çorum sanayisi hakkında detaylı bilgi verdiğini söyledi.

BÜYÜKELÇİ DEMİRCAN ÇORUM’A GELECEK

Demircan’ın önümüzdeki günlerde Çorum’a geleceğini de ifade eden Hoşgör, “Büyükelçi Demircan’la birlikte fuara katılan firmalarda Çorum’a gelecekler. Yine Afrika Büyükelçilerinin Çorum’a gelmesi için büyükelçimize özel ricada bulundum. Yardımcı olacağını söyledi” dedi.

DEMİRCAN: TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN BİR FIRSAT

Büyükelçi Demircan da bu konferansın Türk şirketlerinin inşaat malzemeleri alanındaki bilgi birikimini ve uzmanlığını öne çıkarmak için bir fırsat olacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “Türkiye bu alanda küresel ölçekte benzersiz ve önemli bir yere sahiptir. Bu büyük etkinliğe çok sayıda Türk firmasının katılımı ülkemizin bu sektördeki kararlılığını ve potansiyelini ortaya koyuyor.

‘İHRACAT HEDEFLERİMİZE YÜRÜYORUZ’

Cumhurbaşkanımızın taşıdığı “Yeni Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında üretici ve tüccarlarımızla birlikte bu başarıları yakalayarak ihracat hedeflerimize yürüyoruz. Bu başarıda inşaat sektörünün tüm oyuncuları (müteahhitler, üreticiler, makine imalatçıları ve sanayiciler) kilit rol oynuyor. Kendilerine şükranlarımızı sunuyor, başarılarının devamını diliyoruz.”