Çorum tarımsal alan büyüklüğü bakımından Türkiye'de ilk 10 il içerisinde yer alıyor.

5.4 milyon dekar tarım arazisinin bulunduğu Çorum'da, bir çok ürün yetiştiriliyor.

Sanayi ve tarım kenti olan Çorum'da bir ürünün üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye'de 2023 yılı verilerine göre 239,4 milyon dekar tarım alanı bulunuyor.

769,6 milyon dekar karasal büyüklüğe sahip Türkiye'de, 2023 yılı verilerine göre 239,4 milyon dekar tarım alanı var.

Tarımsal veri analizleri yayımlayan Agrimetre'nin verilerine göre; en çok tarım alanın sahip 10 şehir şöyle: Çorum - 5,4 milyon dekar, Eskişehir - 5,4 milyon dekar, Afyon 5,5 milyon dekar, Diyarbakır - 5,7 milyon dekar, Kayseri - 6 milyon dekar, Yozgat - 6,1 milyon dekar, Sivas - 7,8 milyon dekar, Şanlıurfa - 11,2 milyon dekar, Ankara - 11,6 milyon dekar, Konya - 18,8 milyon dekar