AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum'un uluslararası kültür yolları destinasyonuna dahil edileceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'ın Çorum programına katılan Ahlatcı, "Artık daha çok yabancı ve yerli turistle şehrimiz çok daha ileri bir seviyeye gelecek. Uluslarası kültür destinasyonuna ekleniyor. Bu daha çok yabancı ve yerli turist demek.

Tarihi, kültürü, turizmi ve ilimizin ekonomisine katkı sağlayacak. Çorum adından daha çok söz ettirecek yatırımımız hayırlı olsun. Kıymetli Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyorum." dedi.