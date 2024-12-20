Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM’de devam eden 2025 yılı bütçe kanunu üzerine yaptığı konuşmada iktidar milletvekillerine sorular sorarak, bilene Çorum leblebisi, Çorum beşlisi ve Çorum gezisi sözü verdi.

Tahtasız, kürsüye uçak ve tren maketi ile çıkarak, söz verildiği halde yapılmayan Çorum Havaalanı ve Hızlı Tren projesini hatırlattı.

AK Parti’nin iktidara geldiği ilk yıl bütçe sunumunu yapan dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Meclis tutanaklarına yansıyan sözlerinden alıntılar yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “22 yıl önce iktidara geldiğinizde önceki yönetimleri eleştirmiş, çok sayıda vaatte bulunmuştunuz. Peki, bu süreçte ülkemiz ilerlemiş mi, yoksa Orta Çağ karanlığına doğru sürüklenmiş mi? Ülkemizin parası pul, halkı mutsuz, umutsuz ve yoksul olmuştur. Bu soruların cevabını birlikte arayalım. Sorulara samimi ve doğru yanıt veren milletvekillerine meşhur Çorum leblebisi, hatta düğün çorbası, salata, su böreği, et yahni, pilav, keşkek, gül burma baklavadan oluşan Çorum beşlisini ikram edeceğim, yemekten sonra da Hititlerin başkenti Boğazkale Hattuşa'yı, Alacahöyük ve Ortaköy Şapinuva'yı, İncesu Kanyonu'nu gezdireceğim” diye konuştu.

200 liralık banknotun ilk çıktığında 132 dolar olduğunu şimdi ise 6 dolar bile etmediğini hatırlatan Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Paradan 6 sıfır attın ama 200 liramızdan enflasyonla 1 sıfır daha sildin, 20 TL'ye düşürdün. Ne diyordun sen? ‘Ülkenin parası ne kadar itibarlıysa o ülke o kadar itibarlıdır’ diyordun ama sen paramızı pul ettin” diye konuştu.

Emeklinin, çiftçinin, işçinin, asgari ücretlinin, öğretmenlerin ve toplumun mağdur edilen diğer kesimlerinin sorunlarına değinen bir konuşma yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, konuşmasının son bölümünü Çorum’un sorunlarına ayırdı.

“Memleketim Çorum’daki suçluları da ilan edeceğim” diyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Çorum’a söz verilen Hızlı Tren ihalesini dahi yapamadınız. 25 yıl önce temeli atılan yüzde 22’si tamamlanan havaalanını rafa kaldırdınız. Söz verilen acemi birliğini unuttunuz. Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü ve Morfoloji binasını, Oğuzlar Su Ürünleri ve Su Sporları Fakültesi Oğuz Adası projesini kaderine terk ettiniz. Osmancık, İskilip, Mecitözü, Ortaköy, Sungurlu, Boğazkale, Alaca, Tosya bağlantı yolları 22 yıldır bitirilmediyse, Kırkdilim tüneli 8 yıldır açılmadıysa Çorum ve ilçelerindeki tarımsal sulama gölet ve barajları sulama kanalları yapılmadıysa, memleketim Çorum bugün üvey evlat muamelesi görüyorsa, yatırım için verilen sözler tutulmuyorsa bu da başta iktidarın ve Çorum AKP İl örgütünün suçudur.”