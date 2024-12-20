Esnaf Odası ve Kooperatif Başkanları, Çorum Merkez Köy Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Yıldırım Külcü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Külcü ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dilediler.

Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan ve S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı Çorum Merkez Köy Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Yıldırım Külcü ve dernek yöneticileri ile bir süre görüştüler. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yüklenici Firma Yetkilisi Emre Yaşar’ın da eşlik ettiği ziyaret oldukça sıcak ve samimi bir ortamda geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Merkez Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, Oda ve Kooperatif Başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, görev yaptığı süre içerisinde kendileriyle her zaman uyum içerisinde çalışacaklarını söyledi.