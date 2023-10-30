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Çorum Valiliği, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörde de 6 öğrenci mahsur kaldığı iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, yurtta C blokta saat 21.51'de asansör zemin kattan yukarı çıkarken 3. katta 3-5 cm erken durduğu, asansörün kapısının normal olarak açıldığı ve öğrencilerin sorunsuz bir şekilde asansörden indirildiği belirtildi.

MİSAFİR ÖĞRENCİLER KARGAŞA ÇIKARDI

Yurtta bulunan kamera kayıtları incelediklerini ve asansörün 3. kata 3-5 cm kala durduğunu, asansörde bulunan 6 öğrencinin sorunsuz bir şekilde asansörden indirildiğini kaydeden Valilik, asansörün önünde herhangi bir korku ve panik yaşanmadığı ancak bloğun önüne inen öğrencilerin konuyu birbirlerine anlatırken panik ve kargaşa havası yarattıkları tespit ettiklerini açıkladı.

TEDBİREN ASANSÖRLER KAPATILDI

Çorum Valiliği, yurtta bulunan tüm asansörler tedbiren kapattıklarını ve en ince ayrıntısına kadar yapılacak kontroller neticesinde tekrar öğrencilerin hizmetine sunulacağını belirterek; "29.10.2023 tarihi saat 21.51'de Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüze bağlı iskilipli Atıf Hoca Yurt Müdürlüğü C bloktaki asansör zemin kattan yukarı çıkarken 3. katta 3-5 cm erken durmuş, asansörün kapısı normal olarak açılmış ve öğrenciler sorunsuz bir şekilde asansörden inmişlerdir. Yurtta bulunan kamera kayitları incelendiğinde asansörün 3. kata 3-5 cm kala durduğu, asansörde bulunan 6 öğrencinin sorunsuz bir şekilde asansörden indiği, asansörün önünde herhangi bir korku ve panik yaşanmadığı ancak bloğun önüne inen öğrencilerin konuyu birbirlerine anlatırken panik ve kargaşa havası yarattıkları tespit edilmiştir. Bloktaki güvenlik görevlisi konuyu nöbetçi memura iletmiş, nöbetçi memur anında olay yerine gelerek öğrencileri yatıştırmaya çalışmış ve hemen yurt müdürünü arayarak konu hakkında bilgi vermiştir. Saat 22.30 sularında Yurt Müdürü, Yurt ldare Şube Müdürü ve İl Müdürü olay yerine intikal etmişlerdir. Bekleyen ve kargaşa çıkaran (çoğu misafir) öğrencilerle görüşmüşler ve öğrencileri sakinleştirmişlerdir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak adına emniyet güçlerine bilgi verilmiştir. Yurtta bulunan tüm asansörler tedbiren kapalı tutulmakta olup, en ince ayrıntısına kadar yapılacak kontroller neticesinde tekrar kıymetli öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır." ifadelerine yer verdi.