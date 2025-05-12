Amasya Gümüşhacıköy merkezli iki deprem Çorum'da hissedilirken, korkutan depremlerin ardından bir deprem de Çorum'da meydana geldi.

Çorum'un İskilip ilçesinde saat 12:51'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bugün art arda yaşanan depremler paniğe neden olurken, uzmanlardan peş peşe depremle ilgili açıklama geldi.

BÜYÜK DEPREM POTANSİYELİ OLAN FAY HATTI

Jeo Albant isimli deprem bilimcisi bugün yaşanan depremlerle ilgili yaptığı açıklamada; "Amasya 4.6 ve 4.5 Çorum 3.5 Bu depremler Kuzey Anadolu Fayı'nın kolu olan Merzifon Esencay Fayı'nda gerçekleşti. 13 Nisan'daki deprem Kuzey Anadolu Fayı'nda 1943 de kırılan fay segmentinin pürüzlü kısımlarında iken bugünkü depremler MEFZ (Merzifon Esencay Fay Zonu) üzerinde. Burası çok uzun yıllardır büyük deprem üretmemiş sismik boşluklardan biri. Büyük deprem/ depremler potansiyeli olan fay hattı. Son yıllarda oldukça aktif." ifadelerini kullandı