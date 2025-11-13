Kadınlar Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Çorum Voleybol Hopa Belediyespor’u 3-0 yenherek ligdeki çıkışını sürdürdü. Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta rnakibi önünde ilk iki sette zorlansada bu setleri 25-18 ve 25-23’lük skorlarla alarak 2-0 öne geçen Çorum Voleybol üçüncü setide 25-15 kazanarak maçtan 3-0 galibiyet ve üç puanla ayrıldı. Bu galibiyet ile Çorum Voleybol 8. maçında dördüncü galibiyetini alarak yedinci sırada yer alırken Hopa Belediyespor ise dokuzuncu sırada kaldı.

Muhabir: Harun Akkaya