Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından Çorum yeni yıla yıla karla girdi.

Yılbaşında kar sürpriziyle karşılaşan Çorumlular büyük sevinç yaşadı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerken, trafik yoğunluğuna da neden oldu.

Belediye ekipleri ana cadde ve kaldırımlarda kar temizliği başlattı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan bölgelere ekipler müdahale etti.

Kar yerini soğuk havaya bırakacak.

Pazar gününe kadar Çorum'da gündüz hava sıcaklığı eksi derecelere düşecek.

Hava sıcaklıkları Pazar gününden itibaren mevsim normallerine dönecek.