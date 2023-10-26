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Yaklaşan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Çorum Yerel Seçim Platformu kuruldu.

Platformun başkanlığını ise İnşaat Mühendisi Çetin Özdaş yapıyor.

Çetin Özdaş düzenlediği basın toplantısında Çorum Yerel Seçim Platformunu neden kurdukları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bölgesinin lideri güçlü bir Çorum idealiyle güçlü adaylar, güçlü yerel yönetimler oluşmasına katkı sunmak için 2024 yerel seçimleri öncesinde ekseriyeti mühendislerden oluşan bir platform kurduklarını belirten Çetin Özdaş, sözlerine Cumhuriyetin 100.yılını ve Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başladı.

Gazze'de yaşanan masum Filistin halkına yapılan İsrail vahşetini kınayan Özdaş, “Lanetliyoruz ve bir an önce ateşkesin sağlanmasını istiyoruz” dedi.

“Çorumlu olmakla ve dünyanın merkezinde yaşamakla gurur duyuyoruz ancak bölgemizde her geçen gün daha da zayıfladığımızdan küçüldüğümüzden dolayı da üzüntülüyüz” ifadelerini kullanan Özdaş, “Çorum’un M.Ö. 17. yüzyılda Hitit İmparatorluğumun başkenti olan Hattuşa'ya ev sahipliği yapan tarihi derinliği olan bir il olarak tarihi, kültürel yapısı itibariyle aslında turizmin başkenti olabilecek kapasitede çok güçlü bir şehirdir ancak böyle önemli bir il olmasına rağmen, sürekli katma değer üreten ve Türkiye'nin birçok yönden büyük potansiyelleri taşıyan çok özel ve çok değerli bir ili olmasına rağmen istikrarlı bir şekilde sürekli büyüyen ve gelişen bir il olmasına rağmen, ancak maalesef Çorum'dan çok daha küçük komşularımızın gölgesinde kalmaktan dolayı çok üzgünüz, küskünüz ve şikayetçiyiz. Yozgat, Amasya, Tokat illerinin üçünü toplasanız bir Çorum etmiyor. Ancak üçünde de havaalanı var, bizde yok. Bu durum çok üzücüsü değil mi? Çorum'un ihracat rakamlarının oldukça yüksek seviyede olduğunu, tarım, sanayi, turizm başta olmak üzere her türlü altyapısının güçlü olmasına rağmen Çorum'un yıllardır havaalanı, demiryolu gibi büyük yatırımlara kavuşamaması üzüntü verici öyle değil mi?” şeklinde belirtti.

Çorum’un, Türkiye'nin başkenti Ankara'da en büyük nüfus potansiyeline sahip olmasına rağmen Devlette hükümette iktidarda uzun yıllardır en üst seviyede siyasetçisi veya bakan düzeyinde tek bir devlet adamı dahi olmayan bir il olduğunu dile getiren Özdaş, “Dolayısıyla göç veren, sonuçları itibariyle başkentteki siyasi temsil gücü daha da küçülen, 19 yıldır tek bir Bakanı dahi olmayan ve milletvekili sayısı 5'den 4'e düşen bir İliz. Sonuç olarak maalesef hak ettiğini alamayan ve hak ettiği yerde olamayan giderek küçülen zayıflayan bir iliz. Son 40-50 yılda hızla değişen dünyada 40 yıl önce hazırlanmış ilkel nazım imar planını hala değiştirmeyen, önünü göremeyen, problemlerini çözmekte zorlanan, sosyal donatıları yetersiz, giderek sıkıntıya giren, şehir içi trafik sorunları olan, yarın bir deprem olsa Kahramanmaraş’ta olduğu gibi binlerce bina ve insanın zarar görebilecek yapı stokuna sahip bir Çorum’da hep birlikte yaşıyoruz. Geleceğe küçülerek ve risklerle gidiyoruz. Buna itirazımız var. Evet Çorum Belediyesi geçmişte olduğu gibi bu günde güzel işler yapıyor ancak çok daha güçlü olmalı sorunları çok daha hızlı çözmelidir düşüncesindeyiz. Çorum'umuzda son zamanlarda çok güzel gelişmeler de oluyor. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Bey şehir merkezinde yeni yollar açılması ve sosyal donatıları rahatlatma anlamında güzel çalışmalar yapıyor. Vekilimiz Yusuf Ahlatcı Beyin başarılı bir il başkanlığı sonrasında milletvekilliğinde kendisinden beklentiler çok büyük. Hemşerimiz gururumuz Ahmet Ahlatcı liderliğindeki Ahlatcı Holdingin ülkede ses getiren başarıları, Çorum'umuzun savunma sanayinden pay almaya başlaması, Çorumspor'un 1. Lige çıkmış olması ve iyi bir performans sergilemesi bunlarda özlediğimiz, bir miktar teselli bulduğumuz çok güzel gelişmeler. Ancak Çorum’un bölgesinin lideri güçlü bir il olması anlamında toplam etkin gücümüz rekabet gücümüz hala çok zayıftır. Hızla gelişen ve adeta illerin birbirleriyle yarıştığı bir zamanda, hızla dönen değişen dünyada Çorumun gelişme hızı yetersizdir. İktidarıyla muhalefetiyle birlikteliğimiz çok zayıftır. Siyasetçilerimizin bir kısmı kısır çekişmelerde, küçük hesaplarda ve genelde halktan kopuk olmuşlardır. Adalet ve Kalkınma Partisinin 21 yıllık güçlü iktidarında Çorum'umuzda gelişmiştir. Bu noktada Çorum'umuzun gelişmesinde taş üstüne taş koyan tüm siyasetçilerimize idarecilerimize çok teşekkür ederiz. Ancak bir gerçekte var ki Çorum'umuz iktidardan yeterince istifade edememiştir” ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllar olumsuzluklarına rağmen siyasi ve idari iyileşmeler var ise de istenen seviyede olmadığını ifade eden Özdaş, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

‘PLATFORMUMUZUN KURULUŞU ÇORUM’UN ŞAHLANIŞI İÇİN BİR MİLATTIR’

Üzüldüğümüz şikayetçi olduğumuz konularda şikayetçi olmanın ötesine geçerek bizler Çorum sevdalıları olarak daha fazla gecikmeden siyasette daha aktif ve daha güçlü olmak zorunda olduğumuz noktasında artık harekete geçmeliyiz diye bir karar aldık. Önümüzde 2 seçeneğimiz vardır. Ya siyasete seyirci kalmaya ve giderek küçülmeye devam edeceğiz ya da Çorum yerelinde belediyelerimizde ve başkentte iktidarda, hükümette ve devlette en üst seviyelerde çok güçlü siyasi temsilcilerimizin olmasını sağlayarak bölgesinin en güçlü lider ili olmaya çalışacağız. Platformumuzun kuruluşu Çorum’un şahlanışı için bir milattır. Hep birlikte geleceğe ve daha yükseğe birlikte taşımalıyız.

‘GÜÇLÜ BİR BELEDİYE, ÇORUM’UN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAR’

İşte bizler oluşturduğumuz platform ile yerelden başlayarak, Çorum’da güçlü bir belediye oluşturarak, belediyeyi Çorum’un gelişmesinde bir nüve kabul mantığıyla toplandık bir araya geldik. Merkezde güçlü, ilçelerde güçlü belediyeler ile Çorum başkent Ankara'da ve bölgesinde de daha güçlü olabilir diye düşündük. Bu düşünceden 2024 yerel seçimleri öncesinde kendi aramızda görüşmeler yaparken dostlarımızdan şahsıma adaylık anlamında teklif geldi.

Malumunuz bizim geçmişte uzun yıllara dayalı önce ilçemizde belediye başkan adaylığımız, parti yöneticiliğimiz ve 3 dönem başarılı belediye meclis üyeliği geçmişimizde Çorum’un imar planlamalarına, kentsel dönüşümüne ve güçlü depreme dayanıklı yapılar çalışmalar yapmamız katkılar sunmamız, temiz siyasetimiz ve sonrasında İstanbul'a taşınarak 10 yıldır riskli binalar ve kentsel dönüşümde ulusal basına da yansıyan etkin faaliyetlerimiz, televizyon röportajlarındaki uzman görüşlerimizin konuşmalarımızın beğenilmesi, kamuoyunda karşılık görmesi nedeniyle dostlarımızca önemli birikimlerimizin çorumun güçlenmesine yansıtılması için arkadaşlarımız yerel seçimlere doğru yakın zamanda bize Çorum Belediyesi başkanlığına adaylık önerisinde bulundular, ısrarcı da oldular. Ancak bizde platformdaki dostlarımızın değerli tekliflerini nezaketen reddetmemekle birlikte Çorum il merkezimizde ve ilçelerimizde güçlü vizyonlu donanımlı adaylarla güçlü belediyelerin oluşmasına katkı sunmamızın şahsımın adaylığından çok daha önemli olduğu düşüncesinden hareketle bu önümüzdeki yerel seçimlere doğru birlikte çalışmak üzere bu platformu kurma kararını verdik.

HEDEFLERİ NELER?

Belediyeyi Çorum siyasetinin merkezinde büyükşehir belediyesi statüsünde olmaya aday bir merkez, bir nüve olarak kabul mantığıyla güçlü adaylarla, güçlü belediyelerle, güçlü siyasetçilerle bölgesinin lideri bir il olmayı amaç edindik,

Çorum’un il ve ilçelerinin imar ve şehircilik sorunlarını hızlı bir şekilde çözmeyi, geleceğe planlı bir şekilde koşmayı amaç edindik, gençlerine önem veren turizmin başkenti müreffeh bir il olmayı, Ankara'da iktidarda, hükümette, devlette Çorum’un çok güçlü temsilini sağlamayı amaçladık. Çorum Belediyesinin öncelikle Büyükşehir Belediyesi statüsünde olmasını ve bölgesinin lideri il olmasını hedefledik.

Bu noktada henüz bize katılmamış olan tüm Çorum sevdalıları kardeşlerimiz ile güç birliği yaparak, platformu genişleterek Çorum’u büyütmek istiyoruz. Çocuklarımıza başta şehir içi trafik, ulaşım, otopark vb. imar ve deprem riskli yapılar sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, güçlü, müreffeh bir Çorum bırakmak istiyoruz. Bu anlamda oluşturduğumuz platforma destek bekliyoruz, verilecek destek güçlü müreffeh Çorum hedeflerimizin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır. Platformumuz, meslek grubu ağırlıklı olarak mühendislerden oluşmaktadır. Hatta aramızdan bir arkadaşımız eski belediye başkanlarımızdandır. 2 arkadaşımız il başkanlığı yapmış eski önemli siyasetçilerdendir. Platformumuz il müdürlüğü görevi yapmış bürokratlardan olmak üzere farklı siyasi görüşlerden mesleklerden ancak Çorum sevdalısı, şaibesiz, temiz, dürüst, sevilen, sayılan kişilerden oluşmaktadır. Her siyasi partiye ve görüşe eşit mesafedeyiz. Platformumuz, çalışmalarını şimdilik şahsım başkanlığında platform sekreteryasında görev almış 2 saygıdeğer arkadaşımızla birlikte kamuoyu önünde yürütecektir. Sonrasında dernek vb. kurumsal tüzel bir yapıya dönüşmeyi planlıyoruz.

Platform Çorum sevdalısı olan, ilkeleri olan herkese kapımız açık olup halkamızı genişleteceğiz.”