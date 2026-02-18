Okullu Küçükler Basketbol il birinciliğinde erkeklerde Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu kızlarda ise Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Küçük erkeklerde altı okulun iki grupta yaptığı maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde çapraz olarak karşılaştılar.

Yarı final maçlarını kazanan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ile Özel Çorum Doğa Ortaokulu finalde karşılaştı.

Final maçında rakibini yenen Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluğu kazanırken Özel Çorum Doğa Ortaokulu ikinci oldu.

Üçüncülük dördüncülük maçından galibiyet ile ayrılan Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü Özel Çorum Bilgi Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Küçük Kızlarda ise üç okulun mücadelesi sonunda iki maçını da kazanan Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyon olurken Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci oldu. Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu ise üçüncülük kupasını aldı.