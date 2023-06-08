MURAT ÇETİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalardır sağanak yağışın etkisi altındaki Çorum'a bir uyarı daha yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri, Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimleri, Tokat, Amasya, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.