Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Delice-Sungurlu-Çorum yüksek standartlı demir yolu yapım işinin tabelası Sungurlu’ya dikildi.
31 Aralık 2024 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen projenin inşaat çalışmalarına geçtiğimiz ay Kırıkkale’ye bağlı Delice ilçesinde başlanmıştı. Projenin Sungurlu etabı içinde yüklenici firma Yapı Merkezi İnşaat – YSE Yapı Konsorsiyumu çalışmalara başlayarak ilçeden geçecek güzergaha (Çorum yolu kenarına) tabelasını dikti.
120 km uzunluğundaki Kırıkkale (Delice) – Sungurlu- Çorum Demiryolu Projesinde 7 adet tünel, 3 adet aç-kapa tünel, 26 adet köprü-viyadük, 12 adet üst geçit, 72 alt geçit, 185 menfez, 3 adet istasyon ve 3 adet sayding yapılması planlanıyor.
Proje kapsamında Delice saydingi, Sungurlu OSB saydingi, Sungurlu istasyonu, Alacahöyük saydingi, Çorum OSB yük istasyonu ve Çorum yolcu istasyonu yapılacak. Delice-Sungurlu-Çorum hızlı tren projesinin 2030 yılında tamamlanması hedefleniyor.
(Sungurlu Gazetesi)