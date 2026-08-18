Çorum İl Müftülüğüne bağlı Hayreddin Karaman, Hıdırlık ve Lalezar Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören erkek ve kız öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 17 Ağustos 2026 tarihinde başlayan 3.dönem Hafızlık Tespit Sınavına dualarla uğurlandı.

Uğurlama programına İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, müftülüğü hafızlık takip komisyonunda görevli hocalar, Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua eden İl Müftüsü Yıldırım, öğrencilerin emeklerinin karşılığını almalarını, hafızlık sürecini de hayırlı ve başarılı bir şekilde tamamlamalarını temenni etti.

Dua sonrası hafız adaylarına başarı dilekleri iletilirken, bu kutsal yolculukta emek veren hocalarına ve desteklerini esirgemeyen ailelerine teşekkür edildi.