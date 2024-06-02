Çorum’da tarım sektörünün lider ve öncü firmalarından Alıcılar Tarım, hizmet ağını genişletiyor. Nazır Alıcı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi bünyesinde Çorum’da lisanslı depoculuk açıldı.

Nazır Alıcı LİDAŞ Lisanslı Depoculuk A.Ş., İskilip – Çankırı yolu Akkaya mevkii 26. Km. Yerli Küme Evler No: 181 / 1 İskilip adresinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Açılışa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, , İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ile Alper Zahir, eski Çorum ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Ticaret Borsası Başkanı Ali Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ DAĞLI: ÇOK KIYMETLİ BİR YATIRIM

Açılışta konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, tesisin tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi açısından Bayat, İskilip ve Çorum için çok kıymetli bir yatırım olduğunu belirterek, çiftçilere, bölgeye ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Çorum’da tarımsal sanayiyi arttıracaklarını vurgulayan Vali Dağlı, yatırımcıların yeni kurulan İskilip OSB'ye tarım, orman ve deri ürünleri konusunda yatırım yapmalarını beklediklerini söyledi.

ALİ ALICI’I KUTLADI

Dağlı, bu yatırımından dolayı Alıcılar Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alıcı'yı kutlayarak, bol kazançlar diledi.

HEDEF 150 BİN TONLUK DEPOLAMA

38.000 m2 alan üzerine kurulan ve kapalı alanı 4.000 m2 olan Nazır Alıcı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş, 30.000 ton hububat depolama kapasitesine sahip, ancak önümüzdeki yıllarda 150 bin tonluk kapasiteye ulaşılması hedefleniyor.

ÇORUM'DA BÜYÜK BİR İHTİYACA CEVAP VERECEK

Modern donanıma sahip laboratuar, elektronik vasıta baskülü, otomatik numune alma cihazı, saatte 200 ton ürün alım kapasitesi bulunan firmanın günlük alım tonajı (10 saat çalışma) 2.000 ton. Tam otomasyon sistem, ürün kalitesini korumak için depo içi havalandırma sistemi, ürün kalitesini takip için bilgisayarlı ısı kontrol sistemi, toz patlamasını engelleyecek, toz toplama sistemi, dampersiz araçlar için, araç kaldırma ve boşaltma sistemi ve yangın söndürme sistemi bulunan firma Çorum’da önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

Açılış töreninin ardından Vali Zülkif Dağlı ve beraberindekiler firmayı gezerek, firma sahibi Ali Alıcı’dan bilgi aldı.