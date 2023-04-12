MURAT KARASU

Millet İttifakı’nın milletvekili adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Av. Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette konuşma yapan Millet İttifakı’nın 1. sıra Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, Kılıçdaroğlu’nun Çorum’a verdiği sözleri hatırlatarak, “İktidara geldiğimizde sözlerimizin tamamını tutacağız. AK Parti gibi yapmayacağız” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen adaylar seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TAHTASIZ: 1. PARTİ OLACAĞIZ

Millet İttifakı’nın 1. sıra adayı Mehmet Tahtasız, Çorum’da 1. parti olmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun Çorum’a geldiğinde vermiş olduğu sözleri hatırlatan Tahtasız, iktidara geldiklerinde o sözlerin tamamını tutacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Genel Başkanımızın Çorum’a geldiğinde verdiği sözler var. Çorum’u demiryolu ağı ile Samsun ve Mersin limanlarına bağlaması, yarım kalan havalimanımızın tamamlanması, hızlıtren çalışmasının daha da hızlanarak biran önce hizmete geçirmek gibi. Üniversitemiz prestij kaybetti. Eğitim sistemimiz değişti, bu başarısızlık Çorum’a da yansıdı. Eğitimde başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız ve eski günlere getireceğiz. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Çorum’a verdiğimiz bütün yatırım sözlerimizi tutacağız. AK Parti gibi yapmayacağız. Çorumlu’dan da destek istiyoruz.”

POLAT: GÜVENİLİR BİR ÜLKE VE ŞEHİR İNŞA EDECEĞİZ

İttifakın 3. sıra Milletvekili Adayı Av.Burçin Solmaz Polat ise Türkiye’de farklı fikirlerin birbirine saygı göstererek bir araya geldiği bir ittifak kurduklarını ifade ederek, “Birlikte, kadınların öldürülmediği, çocukların istismar edilmediği hem kadınlar hem de çocuklar için güvenililir bir ülke, güvenilir bir şehir inşa edeceğiz.” diye konuştu.