Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri bir operasyonda 1.000 litre el yapımı fermente alkollü içki, 75 litre de satışa hazır distile alkollü içki ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Çorum genelinde kaçak ve sahte alkollü içki ile yasadışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkollerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması ve halk sağlığının korunması amacıyla yapılan çalışmalarda, kaçak/el yapımı alkollü içki imal ederek sattığı tespit edilen şahsın ikametinde adli arama yapıldı.

Arama sırasında; 1.000 litre el yapımı fermente alkollü içki, 75 litre satışa hazır distile alkollü içki, bakır damıtma düzeneği (imbik) ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli 1 şahıs hakkında adli işlemlere başladı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.