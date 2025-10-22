Çorum’da 2025 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı dün Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

YATIRIMLARIN TUTARI 124 MİLYAR 387 MİLYON

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Çalgan, kamu kurumlarının 2025 yılında Çorum'da toplam 124 milyar 387 milyon lira bütçeli 424 yatırım projesinin bulunduğunu söyledi.

Vali Çalgan; “İlimizde 2025 yılında kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplam 424 adet kamu yatırım projesi yürütülmekte olup; bu projelerin toplam tutarı 124 milyar 387 milyon lira, önceki yıllar harcama tutarı 25 milyar lira, 2025 yılı ödeneği 20 milyar 500 milyon lira, 2025 yılı “üçüncü izleme dönemi” itibariyle harcama tutarı 15 milyar 274 milyon liradır.” dedi

Vali Çalgan’ın konuşmasının ardından Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar, Çorum’da yapımı devam eden ve ihale aşamasında olan yollar hakkında bilgi verirken, Devlet Su İşleri 5.Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ ise yapımı devam eden ve yatırım aşamasında olan baraj, gölet, taşkın koruma ve sulama projeleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda diğer kamu kuruluşlarının yöneticileri, Çorum’da yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.