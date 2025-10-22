Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çorum’da karayollarının yapımı devam eden projelerin son durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nün Çorum’da 11 adet projesi bulunduğunu belirten Başpınar; “Bölge müdürlüğümüzün Çorum’da Çorum-Laçin-Osmancık Yolu, Bayat İl Yolu, Çorum-İskilip Yolu, İskilip-Laçin FSK ve Bağlantı Yolu, Osmancık-Merzifon Yolu, Alaca- Sungurlu yolu, Çorum-Alaca-Yozgat yolu ve İli Tarihi Paşa Köprüsü restorasyonu olmak üzere 11 adet projemiz bulunmaktadır.” dedi

Çorum’un en önemli yatırımlarından biri olan Kırkdilim ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmazken, Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar, tünellerde aydınlatma ve havalandırma çalışmalarının ettiğini, tünellerin BSK'sının tamamlandığını ve giriş ve çıkış bağlantılarında çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, yıl sonuna Kırkdilim’deki işleri tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Başpınar konuşmasının devamında Çorum’daki yolların son durumu ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.