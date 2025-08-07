Çorum’un Uğurludağ ilçesine bağlı 17 köyden 14’ü uzun süredir imam bekliyor.

İmam ataması yapılmadığı için ezanların merkezi sistemden okunduğu köylerde, vakit namazları cemaatle kılınamıyor.

Vatandaşlar, özellikle cuma namazları için büyük zorluk yaşadıklarını belirterek, namazlarını kılmak için ya ilçe merkezine ya da imam bulunan 3 köyden birine gitmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Yaşlı ve ulaşım imkânı olmayan köylüler bu durumdan daha fazla etkileniyor.

Köy halkı, dini görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilebilmesi için bir an önce imam görevlendirilmesini talep ediyor.