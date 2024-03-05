Çorum'un Dodurga ilçesinde 30 dekar alanda 145 ton cennet hurması yetiştiriliyor.

Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından önemi gün geçtikçe artan ve sayısız faydasının yanında kek, muhallebi, krema, reçel ve hatta içeriğindeki kalsiyum ve fosfor gibi minerallerle bebek maması yapımında kullanılarak 7'den 70'e herkese hitap eden cennet hurmasının Çorum'da yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 'Cennet Hurması Yetiştiriciliği' projesi hazırlandı.

Projenin açılış toplantısı Dodurga Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ve çiftçiler katıldı.

3 BİN 300 CENNET HURMASI FİDANI DAĞITILDI

Törende toplam maliyeti 165 bin TL olan ve yüzde 100 İl Özel İdaresi katkısı ile hazırlanan proje kapsamında 66 dekar alanda toplam 70 çiftçiye 3 bin 300 adet cennet hurması fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin tören kapsamında yaptığı konuşmada Çorum'da 30 dekar alanda yıllık 145 ton cennet hurması yetiştirildiğini, meyvenin sağlığa faydaları kadar ekonomik katkısının da büyük olduğundan bahsetti.

Göktekin; "Çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda devletimizin teşviklerinin devam edecek. Katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Valimize, Milletvekillerimize ve İl Özel İdaresine teşekkürlerimi iletiyorum". dedi