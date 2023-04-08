Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi 2022 yılında 861 kişi toplamda ise 2 bin 122 kişinin istihdam edilmesinde aracı oldu.

Ön muhasebe, satış görevlisi, torna operatörü, cnc lazer operatörü, garson, lokantacı, kasap ve şarküteri görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, depo görevlisi, insan kaynakları, temizlik görevlisi, kasiyer gibi birçok meslek dalında başvuran işçi adayları ve personel arayan şirketlerle tek tek görüşen ÇOKİŞ ekibi, iş arayanla işvereni buluşturuyor. Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) ayrıca kalifiye eleman yetiştirmek için de istihdam atölyeleri açıyor. Bu kurslarda meslek sahibi olan binlerce kişi, daha kolay istihdam imkanı buluyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2022 yılında 861 kişinin işe yerleşmesini sağlayan ÇOKİŞ’in kurulduğu günden bu yana toplam 2 bin 122 kişinin istihdam edilmesinde aracı olduğunu açıkladı.

ÇOKİŞ’in 2022 yılı çalışmaları hakkında bilgi veren Aşgın, ÇOKİŞ’e kayıtlı olan yeni firma sayısının 157, işe yerleştirilen kişi sayısının 861, işe yönlendirilen kişi sayısının ise 19 bin 215 olduğunu açıkladı.