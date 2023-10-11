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Çorum’da 2023 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı dün Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kamu kurumlarının Çorum'da toplam 24 milyar 75 milyon lira bütçeli 422 projesinin bulunduğunu söyledi.

Projeler için 2023 yılında tahsis edilen 3 milyar 462 milyon liranın 1 milyar 499 milyon lirasının harcandığını aktaran Dağlı, "422 projenin 132'si, yani yüzde 31'i tamamlandı. 206 projemiz halen devam ediyor. 28 projemiz ihale yapılmak üzere. 56 projeye de başlanmadığını görüyoruz." dedi.

Vali Dağlı konuşmasının ardından kamu kuruluşlarının yöneticileri, Çorum’da yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.