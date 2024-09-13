Çorum İl Jandarma Komutanlığı, yüksekten düşme olaylarına karşı emniyet kemeri kullanılması konusunda uyarıda bulunarak, “hayatınızı emniyete alın” mesajı verdi.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; yüksek yerlerde çalışmak zorunda kalan (çatı onarımı, ağaç budama, ceviz dökme, meyve toplama vb.) vatandaşların gerekli tedbirleri almaması sonucu son 5 yılda 83) yüksekten düşme olayı meydana geldi. Bu olaylarda 24 vatandaş vefat etti, 810 kişi ise yaralandı.

ÇORUM’DA SON 5 YILDA 24 KİŞİ YÜKSEKTEN DÜŞEREK VEFAT ETTİ

Açıklamada; “Yüksekten düşme olaylarının genellikle Eylül ve Ekim aylarında, olayların çoğunlukla meyve ve ceviz hasadı esnasında meydana geldiği tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımızın yüksek yerlerde ve özellikle ceviz hasadı esnasında emniyet kemeri kullanması, meydana gelebilecek yaralanma, sakat kalma veya ölümle sonuçlanabilecek olayların önlenmesine katkı sağlayacaktır” ifadesi kullanıldı.