Çorum 'da 1 Ocak-31 Temmuz'daki denetimlerde, 6 üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 firma hakkında tutanak tutuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü Fahiş Fiyat ve Fiyat Etiketleri Müdürlüğü personeli tarafından, yılın 7 ayında temel gıda, temizlik, giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranların denetlendiği belirtildi.

Temmuzda 25 firmada 50 ürünün denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Toplamda ise 158 firma 302 ürün denetlenmiş, 3 firmada 6 ürün hakkında fahiş fiyat uygulandığı tespit edilmiş, bu ürünler hakkında düzenlenen tutanaklar Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.