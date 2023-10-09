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Kazı, dolgu ve altyapı çalışmaları tamamlanan Çorum Sanayi Sitesi 29. Cadde asfaltla buluştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ile birlikte asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkan Aşgın, “Çorum Sanayi Sitesi esnafımızın bir alternatif yol talebine üç yeni yol yaparak cevap verdik, yıpranan yolları da yeniledik. Büyük bir kararlılıkla, sanayiye çok şey katacak bu yolda da artık son dokunuşları yapıyoruz. 15 metre genişlikte, 410 metre uzunluktaki yolumuzu artık asfalta buluşturuyoruz. Sanayi esnafımız ne istemişse biz daha fazlasını yaptık. Neye ihtiyaç varsa bundan sonra da fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. El ele, gönül gönüle şehrimizin standartlarını daha yukarı çıkarıyoruz” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun da sanayi sitesine yapılan yatırımlardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.