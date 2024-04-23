1980 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kaymakamlık makamına temsilen geçen ve bir gün boyunca makama vekalet eden Manisa Valisi Enver Ünlü 44 yıl sonra bu sefer Manisa Valisi olarak makamını 9 yaşındaki Fatma Zehra Soysal'a devretti.

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programı Manisa Valisi Enver Ünlü'nün makamını temsilen çocuklara devretmesiyle devam etti.



Vali Ünlü çocukluğunu hatırladı

Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra Soysal'a makamını devreden Vali Ünlü kendisinin de 1980 yılında Çorum'un Bayat ilçesindeki 23 Nisan kutlamalarında Bayat Kaymakamı Abdulkadir Sarı'nın makamını devraldığını belirterek, "Ben de Fatma Zehra'nın yaşlarında kaymakamlığı devraldım ama ben akşama kadar devam ettim. Yangın çıkmıştı galiba kaymakam 'Akşama kadar vekalet sende' dedi ve çektiler gittiler dağ köyüne. O zaman böyle yollar, araçlar falan yok. Ben akşama kadar epey iş yaptım Çorum Bayat'ta. Milli Eğitim Müdürü de yanıma oturdu. Çocuk parkları, okul bahçeleri talimatları verdim. Diğer çocuklar devir teslimleri yapmış ama ben akşama kadar devam ettim. Telefonu açıyorum belediye başkanı, mal müdürü ile konuşuyorum gerçekten. Tabii milli eğitim müdürü de bana tüyo veriyor 'Şu eksik var bu eksiğimiz var diye. Yıllar sonra kaymakamlıkta devir teslim yaptığımız büyüğümüz Abdulkadir Sarı ile Hatay'da vali kaymakam olarak çalıştık. Allah uzun ömür versin, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.



Sokak köpeklerinin barınaklara alınmasını istedi

Makama oturan minik vali Fatma Zehra Soysal ise ilk icraat olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i arayarak, "Resim, müzik ve yabancı dil gibi ücretsiz kursların artırılmasını istiyorum, okullarımıza oyun ve spor alanları yapılmasını istiyorum. Sokaktaki başıboş köpeklerin beslenerek gözetim altına alınmasını istiyorum" dedi.

Minik Vali Soysal, Başkan Zeyrek'in talepleri olumlu karşıladığını ve hayata geçireceklerini söylediğini ifade etti. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de ücretsiz kursların artırılması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Makamda gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Manisa Gazi İlkokulu'nun 700 öğrencisi okul önünden tören alanına kortej eşliğinde gelerek kutlama programını başlattı.

Manisa'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının Gazi İlkokulunun 700 öğrencisi tarafından hazırlandığı öğrenildi.