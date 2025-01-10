Çorum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında İŞKUR Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikli olarak Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün (İŞKUR) 2024 yılı çalışmaları ve hedef gerçekleştirmelerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda şu bilgilere yer verildi;

"2024 yılında İŞKUR tarafından toplamda 7.334 iş yeri ziyareti yapılmıştır. Bu ziyaretlerde 10.861 özel sektör açık iş ilanı alınmıştır. Bu ilanlara 2.374’ü kadın 4.124’ü erkek olmak üzere 6.498 kişi işe yerleştirilmiştir. 2024 yılında iş başı eğitim programları kapsamında 384 kişi, Toplum Yararına Programlarda 869 kişi ve İş Gücü Uyum Programında 1.594 kişi istihdama dâhil edilmiştir."

Toplantıda ayrıca İŞKUR’un 2025 yılı yıllık eğitim planı taslağı görüşülmüş ve karara bağlandı, İşbaşı Eğitim programlarının düzenlenmesi için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından İŞKUR’a yetki verildi, finansmanı engelli ve eski hükümlü işçi çalıştırmayan işverenlere uygulanan idari para cezalarından karşılanmak üzere Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne proje sunan iki engelli vatandaşımızın kendi işini kurma projeleri kabul edildi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne ait çeşitli okullardaki alan/dal açılması ve kapatılması ile ilgili talepler değerlendirilerek karara bağlandı.

İstihdamın arttırılmasında mesleki eğitime yönelik çalışmaların önemine vurgu yapan Vali Çalgan; Türkiye sanayisinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması açısından mesleki eğitimin büyük önem taşıdığını belirtti. Mesleki Eğitim Merkezleri’nin akademik yönden de desteklenerek daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çalgan, alınan kararların Çorum için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.