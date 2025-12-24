Çorum’da bir kişi, oturduğu binanın 8’inci katından düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Dinçay(50), Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde bulunan binanın 8’inci katından beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dinçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Süleyman Dinçay’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muhabir: Anadolu Ajansı