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Çorum'da emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 99 modifiyeli araç trafikten men edildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada modifiye edilmiş, muayenesi geçmiş, kural tanımayan araçların trafikten men edildiği belirtildi.

Şehir merkezinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yürütülen görevler kapsamında, belirlenen noktalarda 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında modifiye araçlara yönelik uygulamalar yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, 9 bin 456 kontrol edilirken, 2 bin 72 araç sürücüsüne toplam 3.301.513 lira cezai işlem uygulandı.

40 tanesi teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere toplam 99 araç trafikten men edilirken, 42 sürücüye alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi ret etmekten işlem yapıldı.

Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı, halkın huzur ve sükunu için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.