Çorum’da 75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi 4. Sokak’ta yalnız yaşayan Saffet Birlik’ten bir süredir haber alamayan yakınları, endişe üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Saffet Birlik’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Editör: Çorum Hakimiyet