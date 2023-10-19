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AK Parti İl Genel Meclis üyesi Fehmi Yağlı, Karaağaç Afet Konutları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Afet konutlarının çözüme kavuşturulmasında sona gelindiğini belirten Yağlı, AFAD İl Müdürlüğü tarafından konutlar üzerinde ki mevcut hak sahiplerine tapularını almak üzere borçlarını ödemeleri için tebligat yapıldığını belirterek;

"Bugüne kadar ihmal ve ilgisizlik nedeniyle akıbeti yılan hikayesine dönen ve yaklaşık 16 senedir ne hak sahiplerinin sahiplendiği ne de ilgili kurumun farklı bir şekilde değerlendirebildiği Karaağaç Afet Konutları'nın çözüme kavuşturulmasında sona gelindi. AFAD İl Müdürlüğü tarafından konutlar üzerinde ki mevcut hak sahiplerine tapularını almak üzere borçlarını ödemeleri için tebligat yapıldı. Yılbaşına kadar borçlarını ödeyen hak sahiplerine tapuları verilerek konutlar sahiplendirilecektir. Hak sahiplerine yapılan tebligatın amacı borçlarının ödeyerek tapularını almaları aksi halde hak düşürücü süreç başlayacaktır. Tebligat sonucunda borcu ödenip tapusu alınmak istenmeyen konutlar "artan konut" olarak AFAD İl Müdürlüğü tarafından başta piyasaya ihale yoluyla satış olmak üzere veya farklı şekillerde tasarrufta bulunma imkanı doğmuş olacaktır.

Halkın gözleri önünde yıllardır çürümeye terk edilen devlet malı konutlar maalesef tarafların ihmali sebebiyle 17 yıl önce yapılması gereken işlemlerin gecikmesiyle konutlar kaderine terk edilmiş. binalar kullanılamaz hale gelmiştir. İl Genel Meclisine seçildiğim 2019 yılından itibaren sorunun çözümü için afet konutları ile ilgili önerge vererek meclis gündemine taşıdım. Komisyon raporu hazırlamak suretiyle çözüm yolları araştırıp bularak vesile oldum. İnşallah en kısa zamanda çözülerek konutlar şehrin sosyal dokusu içerisinde işlev kazandırılacak olup çürümekten kurtulacaktır. İlçemize yönelik bu ve benzer çalışmalarımda; 2019-2023 dönemi il genel meclisinde üstlendiğim görev süresince birlikte çalıştığımız ve her zaman desteklerini esirgemeyen; il başkanımız Murat Günay milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya olmak üzere önceki yıllarda birlikte çalıştığım İlçe başkanı Yusuf Kaya, çalışmaya henüz yeni başladığımız ilçe başkanımız Mehmet Demirci'ye, önceki dönem milletvekilimiz Erol Kavuncu'ya, görevi devreden Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, yeni göreve başlayan İskilip duyarlılığına bizzat şahit olduğum Valimiz Zülkif Dağlı'ya şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.