FATİH AKBAŞ

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ardından Çorum’da ki tablo da dün itibarıyla netleşti.

Özellikle milletvekili genel seçiminde AK Parti Çorum’da ciddi oranda oy kaybı yaşadı.

AK PARTİ HEM OY KAYBETTİ HEM DE MİLLETVEKİLİ SAYISI DÜŞTÜ

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Çorum’da 186 bin 915 oy alan AK Parti, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 147 bin 242 oy alarak ciddi bir düşüş yaşadı. Önceki seçimlerde 3 milletvekili çıkartan AK Parti’nin milletvekili sayısı ise 2’ye düştü.

MHP OYUNU ARTIRIRKEN 21 YIL SONRA MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI

27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Çorum’da 50 bin 387 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi oyunu 73 bin 698’e yükselterek 21 yıl sonra yeniden milletvekili çıkartma başarısı gösterdi.

MİLLET İTTİFAKI, CHP’NİN OYUNU ATIRDI

Yine 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi 72 bin 945, Saadet Partisi 3 bin 909, İYİ Parti ise 30 bin 215 oy alırken, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde CHP çatısı altında seçime katılan Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti) 112 bin 468 oy alarak 1 milletvekili çıkarttı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ SÜRPRİZ YAPTI

Seçimlere ilk kez katılan Yeniden Refah Partisi ise Çorum’da büyük bir sürpriz yaparak 11 bin 961 oy aldı. Yine seçimlere ilk defa katılan Zafer Partisi de 5 bin 536 oy, Büyük Birlik Partisi de 2 bin 834 oy aldı.

Bir önceki seçimlerde Çorum’da 13 bin 096 oy alan HDP, bu seçimlerde düşüş yaşayarak Yeşil Sol Partisi adı altında 2 bin 589 oy aldı.