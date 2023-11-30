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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Çorum'un da bulunduğu 46 ilde akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Çengel-3 Operasyonu'nda 91 kişiye adli işlem, 43 kişiye idari işlem yapıldığını, 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konulduğunu açıkladı.

Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-3" Operasyonlarında 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Kondu. 13 Milyon TL’lik Vergi Kaybı Engellendi

ÇORUM'DA DA OPERASYON YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa , Van, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 46 İlde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-3 Operasyonları" düzenlendi.

Operasyonlarda:

►278 adrese arama yapıldı

►1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

►91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı.

►Toplamda 20.825.351 TL idari para cezası uygulandı.

13 MİLYON TL DEĞERİNDE VERGİ KAYBI ENGELLENDİ

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.