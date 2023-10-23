Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eyüpsrpor Teknik Direktörü Arda Turan, Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Öncelikle Çorum halkını ve Çorum FK'yı oluşturdukları futbol kültüründen dolayı tebrik ediyorum.' diyerek sözlerine başlayan Turan;

"Bizi çok iyi ağırladılar, muhteşem bir misafirperverlik gösterdiler. Çok teşekkür ediyorum." dedi

Maça çok iyi başladıklarını, topa sahip olduklarını ve istediklerini yaptıklarını belirten Turan; "Seyirci baskısından etkilenmeyip skoru da bulduk. Sonrasında rakibin reaksiyonuna karşı koymakta zorlanınca ilk yarının sonunda Çorum FK'ya gol şansı verdik ama ikinci yarıya da iyi başladık. Topa tekrardan sahip olduk. Oyunu dengeledik. Kontratak ve geçiş hücumundan skoru daha artırabilirdik ama olmadı. Bu deplasman galibiyeti bizim için çok önemli bir zafer. Oyuncularımla

gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı