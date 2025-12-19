Sakaryaspor pazar günü Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını moralli sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Hatayspor karşısında alınan 3-0’lık galibiyet ve Büyükşehir Belediye Başkanının devreye girerek alacaklar konusunda ödeme yapması ile morallenen yeşil beyazlı takım Çorum FK maçına hazırlanıyor. Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Furkan Köseoğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve koordinasyonun ardından taktik çalıştı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Mete Kaan Demir ve Göktuğ Baytekin ile Afrika Kupası için milli takıma davet edilen Gael Kakuta katılmadı.

Eren Erdoğan ile Oğuzhan Açıl ise salonda çalıştı.