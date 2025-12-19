Bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak olan 1. Amatör Küme’de mücadele edecek olan İskilipspor’a Karmaksan Çelik Çatı Sahibi Samet Karakaş tarafından malzeme desteği verildi.

Karakaş, İskilipspor antrenmanını ziyaret ederek sporculara yağmurluk, antrenman şortu ve tişört hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İskilipspor Antrenörü Ömer Kaplan, Samet Karakaş’a kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle bilinen Samet Karakaş’ın, Köylerarası Futbol Turnuvası’nda mücadele eden Çatak FK takımının da başkanlığını yaptığı öğrenildi.