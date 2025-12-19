U 17 Serbest Güreşde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu. Yeni Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde Çorum Gençlikspor, Çorum Belediyespor, İl Milli Eğitimspor ile irlikte İskilip Belediyespor ve Osmancık’tan güreşciler mücadele ettiler.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

41-45 Kilo: 1. Emirtan Karabıyık (Çorum Belediyespor), 2. Yusuf Koçak (İl Milli Eğitimspor), 3. M. Aytuğ Erbaş (ferdi), Alperen Bolat (İl Milli Eğitim), 48 kilo: 1. M. Kağan Karaca (İskilip Belediyespor), 2. M. Halit Kılıç (İl Milli Eğitimspor). 51 kilo: 1. M. Mustafa Sert (İskilip Belediyespor), 2. Polat Karasu (Çorum Belediyespor), 3. Engin Kahriman (ferdi). 55 kilo: 1. Abdulhamit Çeker (İl Milli Eğitim), 2. Taha Bozkuş (İl Milli Eğitim) 3. O. Baki İskilipli (Osmancık Okculukspor). 60 kilo: 1. M. Ali Boyraz (Çorum Belediyespor), 2. T. Yiğit Sarıkaya (Çorum Belediyespor), 3. Ömer Tunca (İl Milli Eğitim), İbrahim Demir (Çorum Belediyespor).

65 kilo: 1. Cemil Efe Türk (Çorum Belediyespor), 2. Yusuf Sayıcı (İskilip Belediyespor), 3. Samed Arslan (ferdi), Akın Öz (Milli Eğitimspor). 71 kilo: 1. Erdem Topal (İskilip Belediyespor), 2. Erdem Güneş (İl Milli Eğitimspor), 3. Efecan Efe (İskilip Belediyespor; M. Şerif Sabanc (ferdi). 80 kilo: 1. Yusuf Alp Arslan (İskilip Belediyespor), 2. Sefa Köse (Çorum Belediyespor), 3. Fahrettin Oslu (Çorum Belediyespor). 92 kilo: 1. Mümin Karasu (Milli Eğitimspor), 2. Batuhan Taşkaldıran (Çorum Gençlikspor), 3. Mustafa Koca (Gençlikspor), B. Ali Kılıç (Gençlikspor),. 110 kilo: 1. Nedim Yasir Metin (Çorum Belediyespor), 2. R. Ekrem Yumurtkan (Gençlikspor), 3. Süleyman Kalender (Milli Eğitimspor), M. Seyit Karakaş (Milli Eğitimspor).

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren güreşcilere madalyaları verildi. Sıkletlerinde birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.