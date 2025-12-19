İlimizde bugün başlayacak UEFA C Lisans Antrenör Kursu bugün düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak.

Futbol Federasyonu tarafından ilimizde açılacak olan kursun sorumlusu olarak atanan Elvan Milağ kursun bugün saat 09’da Yeni Spor Salonu’nda düzenlenecek açılış töreni ile başlayacağını söyledi.

Bugün başlayacak ve 28 Aralık pazar günü sona erecek olan kursta eğitimci olarak Çorumlu Teknik Adam İsmet Kamak ve Öznur Özden görev yapacak. Kursta 20’si Çorum’dan 14’ü ise Sinop, Tokat, Samsun ve Amasya’dan olmak üzere toplam 34 kursiyer ders alacak.

Yapılacak kurs sonunda yapılacak yazılı sınav sonunda başarılı olan kursiyerler UEFA C Lisans diplaması almaya hak kazanacaklar.