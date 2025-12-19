U 17 Grekoromen Güreş il birinciliğinde Çorum Belediyespor güreşcileri birbirleri ile mücadele ettiler.

Sekiz sıklette 17 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde Çorum Belediyespor kulübü başka katılım olmadığı için tüm madalyaların sahibi oldu.

Yeni Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonunda sıkleklerinde dereceye giren Çorum Belediyespor sporcular şöyle: 48 Kilo: 1. K. Yunus Karınca. 51 kilo: 1. Aşkın Eroğllu, 2. Polat Krasu, 3. Furkan Karaaytuğ. 55 kilo: 1. Batuhan Kayar. 60 kilo: 1. Utku İlbars, 2. Eren Karadaş, 3. İbrahim Demir. 65 kilo: 1. Ömer Vargeloğlu. 2. Yağız Efe Ulutaş. 71 kilo: 1. İbrahim Körpen, 2. T. Muhammed Tunç. 92 kilo: 1. Hasan Efe Yaldıran, 2. Burak Ali Kılıç, 3. İ. Bilal Ceylan. 110 kilo: 1. Eren Bezeklioğlu, 2. Umut Çetinkaya.

Sıkletlerinde birinci olan güreşciler Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.