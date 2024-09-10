Çorum'da hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 12 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli mahkemelerce hakkında arama kararı çıkarılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

2-9 Eylül tarihlerinde yürütülen çalışma kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 12 kişi yakalandı.

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Ayrıca hakkında kayıp ihbarı yapılan 8 kişi bulunarak ailesine teslim edildi. Bir kişinin bulunması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Editör: Anadolu Ajansı