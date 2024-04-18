Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri'ne göre Çorum’da Mart ayında 494 konut satıldı.

Son 2 yıldır aylık konut satışının hiç 500'ün altına düşmediği Çorum'da, 2024 yılının ilk 3 ayında 500'ün üstünde konut satışı gerçekleşmedi.

Enflasyon, konut kredilerindeki yükseklik ve alım gücünün düşmesiyle Çorum'da konut satışlarındaki düşüş sürüyor.

Vatandaşlar konut fiyatlarındaki artıştan şikayet ederken, emlakçılar ve müteahhitler ise alıcı bulamamaktan dert yanıyor.

ÇORUM'DA ORTALAMA FİYATLAR 4-5 MİLYON

Çorum'da neredeyse 1 milyonun altında konut kalmazken, ortalama konut fiyatları 4-5 milyon aarasında değişiyor.

Çorum'un lüks caddeleri ve bölgelerinde ise konut fiyatları 20 ile 50 milyon arasında alıcı bekliyor.

Türkiye genelinde ise Mart ayında 105 bin 394 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve %18,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 6 bin 413 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 42 konut ile Bayburt ve 55 konut ile Hakkari oldu.