Çorum'da asırlık ahilik geleneği olan "arefe duası", kent meydanında coşkulu bir kalabalıkla yeniden hayat buldu.

Çorum'da yaklaşık 1,5 asırdır sürdürülen ahilik geleneği "arefe duası", bu yıl da kent meydanında esnaf ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Osmanlı'dan günümüze taşınan ahilik kültürünün önemli bir unsuru olan "arefe duası" etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ilahiler seslendirildi ve mehteran takımının marşlarıyla devam etti. Ramazan ve Kurban Bayramlarının arefesi ile üç ayların başlangıcında düzenlenen bu kültürel etkinlikte, farklı meslek gruplarından esnaflar bir araya geldi.

Etkinliğe katılan esnaf ve vatandaşlar, hayırlı kazanç, bereketli yıl ve ülke genelinde birlik ve beraberlik dileğinde bulundu.

Vali Ali Çalgan yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı arefesinde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Esnafın gösterdiği dayanışma ruhundan dolayı teşekkür eden Vali Çalgan, tür geleneklerin toplumun kültürel yapısını güçlendirdiğini belirtti.

Çalgan, "İnşallah bugün burada edilecek dualar, hepimizin hayrına olacak safiyane dualar olacaktır. Dualarımızın kabul olmasını temenni ediyorum. Bu geleneğin kalıcı olmasını diliyorum çünkü bu, bir marka gibi, bir simge gibidir. Şehirleri şehir yapan, milletleri millet yapan özel şeyler bunlardır. Bunları koruyacağız. Allah'tan bu geleneğin daim olmasını ve dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın şehrimize, ailelerimize, memleketimize ve tüm insanlığa, İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, ramazanın manevi atmosferine dikkat çekerek, bayramın dualarla ve arınmış bir bilinçle karşılanması temennisinde bulundu.

Aşgın, "Rabbim nice ramazanlara, şu an olduğu gibi birlik içerisinde, kardeşlik ve beraberlik içinde ulaşmayı bizlere nasip etsin. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne yeniden erişmeyi nasip etsin" dedi. Ramazan ayının manevi ikliminin toplumun her kesimini kucakladığını belirten Aşgın, "İnşallah ramazan bittiğinde af olmamış bir tane günahımız kalmasın" ifadelerini kullandı.

Bayramların, manevi yenilenme ve kardeşlik duygularının pekiştiği zamanlar olduğuna vurgu yapan Aşgın, "Ramazan Bayramı, günahsız bir bilinçle, dualarla buluşacağımız, arınmış bir bayram olsun. Buradan tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Birlik, beraberlik elimizi sıkarak değil, kucağımızı açarak olur. Bu program da bunun bir örneğidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ise, etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, bu geleneğin Türkiye'de nadir örneklerden biri olduğunu söyledi.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.