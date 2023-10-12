Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 4-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda

1.886 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

6 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 15 adet ateşli silahın ele geçirildiği uygulamalarda, 108 adet tabanca ve 89 adet av tüfeği fişeği olmak üzere toplam 197 adet fişek, 4 adet kesici-delici alet, 63 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

339 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 10 araca 39 bin 39 TL idari para cezası uygulandı.